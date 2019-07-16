На пятом этаже ЦУМа появились архивные платья Alexander McQueen, созданные при жизни Александра Маккуина

TSUM VINTAGE — так называется новая зона, расположившаяся на пятом этаже ЦУМа. Здесь собраны знаковые модели одежды, обуви и аксессуаров из архивных коллекций Cline, Bottega Veneta, Lanvin, Valentino, Dolce&Gabbana, и других модных брендов, представленных в универмаге.

В изысканно оформленном пространстве можно найти по-настоящему редкие модели — например, из коллекций Альбера Эльбаза для Lanvin, Фиби Фило для Cline, творения Питера Дундаса для Roberto Cavalli, и даже Alexander McQueen, созданные при жизни Александра Маккуина. Эти вещи претендуют на звание жемчужин модных собраний фэшн-коллекционеров и энтузиастов моды. Большая часть моделей представлены в единственном экземпляре. Сообщается, что коллекция будет регулярно обновляться.