«Воронежтеплосеть» может получить котельные «Газпром теплоэнерго Воронеж» в августе

21 котельная и шесть центральных тепловых пунктов, ранее обслуживаемых «Газпром теплоэнерго Воронеж», могут перейти «Воронежтеплосети» в августе. Об этом сообщило DeFacto. После этого объекты вместе с рядом других в рамках «малой концессии» могут быть переданы «Квадре».

Ранее «Газпром теплоэнерго Воронеж» арендовала объекты, находившиеся в муниципальной собственности. «Если муниципальные власти объявят конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении этих активов, мы рассмотрим возможность участия в нем»,— заявляли ранее “Ъ-Черноземье” в компании. Однако собеседники “Ъ-Черноземье” в отрасли отмечали, что структура государственной газовой монополии просто «отказывается от непрофильного бизнеса», а возврат муниципалитету арендованных теплосетей обсуждался еще с 2017 года.

Напомним, о возможном уходе «Газпром теплоэнерго Воронеж» с местного энергорынка стало известно в мае. Компания занималась поставкой тепла в 2,5 тыс. зданий и сооружений. Основная часть теплосетевого имущества, находившегося под управлением «Воронежтеплосети», была передана в концессию «Квадре» в начале года.

Подробнее о передаче котельных — в материале “Ъ-Черноземье” «Одиночество в котельной».