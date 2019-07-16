Ростовская АЭС инвестировала 800 млн рублей в ремонт дороги от Волгодонска

В реконструкцию автодороги «Волгодонск-Ростовская АЭС» атомная электростанция инвестирует 800 млн руб., сообщает управление информации и общественных связей Ростовской АЭС.Общая стоимость ремонта составит порядка 1,3 млрд руб.

Участок протяженностью 13 км находится в муниципальной собственности. Он соединяет Волгодонск не только с атомной станцией и востоком области, но и с Волгоградской областью и Поволжьем. Сейчас на объекте уже идут работы. Все старое дорожное полотно снимут до грунта. Новое покрытие будет состоять из двух слоев - нижнего из крупнозернистого и наружного из мелкозернистого асфальтобетона.

«После снятия старого покрытия мы проведем выравнивание и уплотнение грунта. Потом, для повышения износостойкости асфальтобетонного покрытия, уложим геотекстиль, далее - слой щебеночной смеси и слой щебня по так называемому "методу заклинки"», - приводит пресс-служба слова начальника участка ООО «Ростовское ДСУ» Николая Садовского. .

Работы планируют завершить к 2023 году.

Дарья Голякова