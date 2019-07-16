Евгений Куйвашев: концепция храма святой Екатерины должна быть разработана к осени

Проект строительства храма святой Екатерины планируется разработать к осени, сообщил на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Как только будет разработана концепция храма, и представлена возможность провести опрос, начнется строительство. Успеем ли построить к юбилею Екатеринбурга в 2023 году - вопрос к проекту, каждый из них имеет свои сроки. Но мы точно знаем, что концепция храма должна быть готова к осени, тогда станут понятны и сроки»,— сообщил господин Куйвашев.

Напомним, в Екатеринбурге УГМК и РМК планировали построить храм Святой Екатерины в сквере около театра драмы к 2023 году. Однако из-за массовых протестных акций от проекта пришлось отказаться. Сейчас для объекта подбирают новую площадку. Для этого была организована рабочая группа из депутатов думы Екатеринбурга, а также активистов и сторонников строительства храма на месте сквера. Опрос о площадке для возведения объекта планируется провести в сентябре. Сегодня рассматривается две территории: пустырь на улице Фурманова и территория бывшего приборостроительного завода на улице Горького.

Дарья Соколова