Свердловские власти представят в декабре детальный проект Универсиады-2023

Детальная проект-смета на проведение Универсиады будет в декабре представлена комиссии Международной федерации студенческого спорта (FISU). Как сообщил на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сегодня «формируется техническое задание на проектирование объектов деревни Универсиады». Господин Куйвашев объяснил, что ее строительство было перенесено из микрорайона ВИЗ-Правобережный в Новокольцовский, так как могли возникнуть сложности при «изымании большого количества земель и садовых товариществ». По его оценкам, «это затормозило бы процесса на два-три года». «В Новокольцовском микрорайоне почти вся земля является либо государственной, либо региональной собственностью. Эта территория обеспечена коммунальными системами – там есть газ, тепло, осталось обеспечить ее транспортной инфраструктурой», — сообщил господин Куйвашев.

Сегодня для проведения Универсиады в Екатеринбурге нужно построить только три спортивных объекта – дворец водных видов спорта и гребной канал для слалома, а также комплексную многофункциональную ледовую арену, сообщил свердловский губернатор. По его словам, все остальные объекты уже находятся на стадии строительства.

Напомним, исполком FISU принял решение о проведении летней Универсиады в Екатеринбурге единогласно. Претендентов помимо России не было. Планируется, что в рамках мероприятия будут разыграны 244 комплекта наград по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. По словам генерального директора заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александра Чернова, расходы на подготовку к мероприятию могут достичь 80 млрд руб. Из них 41 млрд руб. будет направлен на строительство и реконструкцию спортивных сооружений. Для проведения Универсиады будет задействовано 18 спортивных объектов, расположенных в Екатеринбурге и его городах-спутниках — Верхней Пышме и Сысерти. Церемония открытия и закрытия турнира пройдет на футбольном стадионе «Екатеринбург Арена».

Дарья Соколова