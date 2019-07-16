Недостроенную многоэтажку в Сочи продали за 198,5 млн рублей

ООО «Группа компаний "Югтех"» приобрела на открытых торгах 18-этажный монолитный жилой дом в микрорайоне Средняя Мацеста (Сочи, Хостинский район) у ЗАО «Кубанькапстрой». Изначальная цена, согласно информации, размещенной в ЕФРСБ, соответствует стоимости покупки. Уточняется, что объект находится на части земельного участка площадью 4160 кв. м на праве аренды.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что ЗАО «Кубанькапстрой» решением Арбитражного суда Краснодарского края было признано банкротом 11 февраля 2015 года. В феврале 2016 года появилась информация о проведении первых торгов по продаже имущества застройщика.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Группа компаний "Югтех"» зарегистрировано в Сочи в 2012 году. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб. Владельцем 90% УК значится Алла Зурнаджян (владеет еще десятком ООО в Сочи), а 10% - Ваник Зурнаджян (директор). По итогам 2017 года (последние данные) компания показала убыток 114 тыс. руб. Ее кредиторская задолженность на тот же момент составляла 6 млн руб.

Дмитрий Михеенко