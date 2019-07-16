В Ростове открылось генконсульство Узбекистана

В донской столице открылось генеральное консульство Узбекистана, сообщается на сайте правительства Ростовской области. Губернатор региона поздравил узбекскую делегацию с открытием консульства Республики и выразил уверенность, что его послужит укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

Решение об открытии консульства приняли в 2017 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Тогда правительству Ростовской области рекомендовали выделить в для Генерального консульства Республики Узбекистан помещения в Ростове и также решить другие организационные вопросы.

Дарья Голякова