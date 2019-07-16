МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Управление МЧС по Москве предупредило о дожде, грозе и усилении ветра с порывами до 15 м/с. В сообщении на сайте ведомства говорится, что осадки ожидаются с 17:00 до 22:00. Они начнутся с южных районов города.

МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать автомобиль у деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют не гулять у водоемов, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.