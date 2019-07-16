Водитель автобуса, перевернувшегося в Башкирии, помещен в СИЗО

Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии поместил под арест 32-летнего жителя Набережных Челнов, управлявшего автобусом, который в воскресенье вечером перевернулся на трассе в Архангельском районе Башкирии. В ДТП погибли шесть пассажиров автобуса, более 20 получили травмы. В автобусе находились сотрудники набережно-челнинской транспортно-экспедиционной компании «Лидер транс», которые возвращались со сплава по рекам Башкирии. Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета. Обвиняемый помещен под стражу на время предварительного следствия.

После ДТП водитель автобуса сообщал, что не справился с управлением из-за сильного дождя. Власти Башкирии заявляли, что дорога была в идеальном состоянии, и на ней была разметка.

Ирина Самойлова