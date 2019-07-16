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Жителя Ростовской области обвиняют в краже пожертвований на строительство часовни

Против жителя Чертковского района Ростовской области возбудили уголовное дело о краже (ч.1 ст.158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии дознания, безработный житель Осиковского сельского поселения решил украсть пожертвования на строительство часовни «Воскресения Христова». Находясь в храме и понимая, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник разбил ящик для пожертвований, похитил оттуда более 9 тыс. руб. и скрылся.

Подозреваемый признал свою вину, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Дарья Голякова


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