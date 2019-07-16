В аэропорту Воронежа может появиться почтовый хаб

Контролирующий аэропорт Воронежа холдинг «Новапорт» планирует не только построить новый пассажирский терминал, но и может создать почтовый хаб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление основного владельца холдинга Романа Троценко в кулуарах конференции «Приоритетные проекты в области развития транспортной инфраструктуры». «Если говорить об общем объеме инвестиций, то наша инвестиция в аэропорт Воронежа будет 5 млрд руб.»,— цитирует агентство господина Троценко.

По его словам, аэропорт «имеет шансы стать центром по разбору почты для центральной России, поскольку логистика Воронежа такова, что она закрывает примерно пять областей вокруг»: «И плюс, в общем и целом, пятичасовой довоз до Москвы на грузовом автотранспорте. Поэтому кроме пассажиров мы в Воронеже будем развивать почтовый хаб».В десятилетней перспективе годовой пассажиропоток воронежского аэропорта может составить 2 млн человек, отметил господин Троценко. В 2018 году пассажиропоток воздушной гавани составил 770 тыс. человек.