На Кубани законодательно ограничат скорость движения по магистралям

Сегодня, 16 июля, в Законодательном собрании региона в первом чтении был принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения на территории Краснодарского края». Как сообщили в пресс-службе ЗСК, данная инициатива поступила от прокурора Кубани Сергея Табельского.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проверки показывают, что одной из основных причин высокой аварийности является несоответствие технических параметров дорог интенсивности и составу движения. Это, по данным прокуратуры, приводит к перегруженности магистралей.

«Принимаемый закон направлен на решение проблем в сфере дорожного движения, он определяет и разграничивает полномочия между органами государственной власти края, органами местного самоуправления. А также закрепляет полномочия по обеспечению эффективности организации дорожного движения на территории края, определяет вопросы регионального государственного контроля в сфере организации дорожного движения», - говорят в краевом парламенте.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, рекорды посещаемости нашего региона еще не поставлены. «В прошлом году было 17 миллионов, но это не предел. Кроме того, трафик в Крым никто не отменял – это и отдыхающие, и грузопоток. Поэтому в этой сфере упорядочивание крайне необходимо», – отметил спикер регионального парламента.

Уточняется, что данный законопроект призван усовершенствовать систему государственного управления организацией дорожного движения на региональном и местном уровнях.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в конце минувшего года на заседании рабочей группы комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства регионального парламента чиновники мэрии представили малозатратные решения, что помогут решить проблему пробокв Краснодаре оперативно. В частности речь шла о Восточном подъезде к краевому центру, с подземными переходами и парковками. Прозвучали также предложения по реконструкции проблемных перекрестков на улицах Красных Партизан, Зиповской, Российской, Тургенева.

Василий Хитрых

Василий Хитрых