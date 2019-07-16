На Старокубанском кольце в Краснодаре пробка стала меньше

Сегодня, 16 июля, даже в час пик на Старокубанском кольце транспорт ехал свободнее. Об этом сообщили в мэрии Краснодара. По данным городских властей, скорость движения на перекрестке Старокубнской и Ставропольской была выше, чем в аналогичное время в пятницу или понедельник, что подтверждают данные с камер видеонаблюдения ЕДДС и информация сервиса «Яндекс. Пробки».

Сообщается также, что на кольце перенастроили контактную сеть, и троллейбусы теперь движутся по новой схеме. Светофоры там настроены так, чтобы разгрузить транспортный поток по улице Ставропольской.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по улице Ставропольской на участке от Мачуги до Трамвайной в сторону центра пробки были пять баллов вместо девяти. По улице Ставропольской от Старокубанской в сторону Мачуги — два балла, что на два балла ниже средней ситуации для этого участка. Для сравнения — в пятницу, 12 июля, в 10:00 пробка по Ставропольской в направлении Мачуги оценивалась в шесть баллов.

Василий Хитрых