В Курской области обнаружили незарегистрированное производство сыра

Сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям вместе с полицейскими УЭБиПК регионального УМВД пресекли работу незарегистрированного производства молочных продуктов в Железногорске, сообщили в Россельхознадзоре. Предприятие ИП Товмасяна не было зарегистрировано, а его продукция не отображалась в информационных системах Россельхознадзора «Цербер» и «Меркурий». При осмотре предприятия выяснилось, что производство сыра сулугуни велось в антисанитарных условиях (в помещении летали мухи, стены и потолки заражены плесенью), не была разработана программа производственного контроля, сырье поступало без ветеринарных сопроводительных документов, на продукции отсутствовала маркировка, сыр хранился с нарушением температурного режима. На ответственное хранение помещено 600 кг сыра и 595 кг сырного продукта, отобраны пробы. Лабораторные исследования выявили фальсификацию рассольного сыра. Установлено, что для изготовления сыров использовалось сырье брянского ЗАО «Умалат», которое должно было быть отгружено в Воронежскую область, но осело в Железногорске. В управлении Россельхознадзора готовят материалы о привлечении виновных к административной ответственности.

О проекте по производству сыворотки в Белгородской области — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин