В Челябинской области проводится проверка по факту посадки самолета на озеро Тургояк

Министерство экологии Челябинской области инициировало проверку по факту посадки гидросамолета в акватории памятника природы – озера Тургояк.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 13 июля. Сотрудники областного учреждения «Особо охраняемые природные территории» (ООПТ) обнаружили приводнившийся двухмоторный гидросамолет в районе юго-восточного берега озера. На транспортном средстве отсутствовали регистрационные номера. Пилот в грубой форме отказался предъявлять документы специалистам ООПТ, а затем улетел.

В соответствии с положением о памятнике природы использовать акваторию озера для взлета и посадки воздушных судов запрещается. Минэкологии и надзорные ведомства региона проводят проверку по данному факту, обещая привлечь нарушителя к ответственности.