«Росатом» и «Алмаз-Антей» поддержат создание уральского научно-образовательного кластера

Госкорпорация «Росатом» и концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» выразили готовность поддержать создание научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня на базе трех уральских вузов – Уральского федерального, Южно-Уральского государственного и Курганского государственного университетов. Предприятия будут курировать исследовательские и конструкторские проекты, применимые на практике, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», соглашение о создание НОЦ на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. В концепцию центра вошли проекты в области робототехники, сенсорики, переработки отходов, энергетики (в основном, Свердловская область), ракетной техники (Челябинская область), а также совместный проект Свердловской и Курганской областей по разработке новых биосовместимых имплантов для центра травматологии им. Илизарова.