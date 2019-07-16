На Нововоронежской АЭС прошли стажировку директора трех российских атомных станций

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Изучение положительных практик, обмен опытом, дальнейшее совершенствование системы управления охраны труда (СУОТ) – такими были основные цели стажировки директоров Калининской, Белоярской и Смоленской атомных электростанций, которую они прошли на Нововоронежской атомной станции.



Начальники электроцеха и отдела охраны труда ознакомили директоров-стажеров с сильными сторонами эксплуатации энергоблоков разных поколений. Затем участники семинара совершили обход объектов энергоблока поколения «3+» и энергоблока №5 НВ АЭС.

«Мы впервые совершили не только плановый обход, но и посмотрели, как ведётся работа в зоне контролируемого доступа (ЗКД). Это новое направление в проведении семинаров-стажировок. Я думаю, оно будет положительно воспринято инспекционными службами Концерна «Росэнергоатом». Нам очень важно было услышать мнение коллег, которые обладают огромным эксплуатационным опытом и могут поделиться им»- отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Особое внимание во время стажировки уделялось вопросам обеспечения безопасной эксплуатации электротехнического оборудования, опыту проведения экспресс-оценки состояния охраны труда в подразделениях и положительным практикам по реализации процедур СУОТ.

«Здесь система управления охраны труда действительно работает, и, что важно, не формально. С ее помощью можно оценить, какой вклад вносит каждое подразделение в общую безопасность НВ АЭС. Все специалисты видят плюсы и минусы своей работы, и стараются повышать меру ответственности в охране труда», – поделился впечатлениями директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

По итогам стажировки был подписан протокол, в котором были отмечены не только сильные стороны, но и предложения по дальнейшему улучшению СУОТ.

Семинары-стажировки с участием руководителей АЭС проводятся в Концерне Росэнергоатом ежегодно и способствуют обмену опытом и повышению эффективности в области охраны труда.