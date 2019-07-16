В Кировской области снизилось количество зарегистрированных преступлений

Количество зарегистрированных преступлений за первое полугодие в Кировской области сократилось на 6,3% до 9,7 тыс., из них 2,3 тыс. – тяжких и особо тяжких (+10,5%). Раскрыты за январь-июнь были 5,9 тыс. преступлений (-2,2%) или 63,8% дел.

Более всего в регионе было совершено краж (+4%, 3,2 тыс.) и мошенничеств (-14%, 1,2 тыс.), сообщает ГУ МВД по региону.

Заметнее всего в первом полугодии участились случаи кражи скота (+66,7%, пять краж), вымогательства (+71,8%, 67 преступлений) и служебного подлога (в два раза с одного случая до двух). Более всего снизилось количество экономических преступлений, связанных с злоупотреблением должностным положением (-70%, шесть случаев), а также с незаконным предпринимательством (-50%, два случая).

Анастасия Еремина