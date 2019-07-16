Елена Шубникова: «Стратегическое планирование не только о том, что будем делать, но и о том, что точно — нет»

Елена Шубникова входит в число ведущих российских экспертов по стратегическому планированию. Среди ее клиентов, в частности, «КОМОС ГРУПП» — один из крупнейших активно развивающихся агрохолдингов в России и живое свидетельство, в том числе, и качества работы консультанта. 8 и 9 июля Елена Шубникова модерировала второй этап стратегической сессии другой заметной и успешной компании из Удмуртии — Ижкомбанка. Банк намерен действительно серьезно измениться, начиная с названия и заканчивая технологической платформой. В интервью госпожа Шубникова поделилась впечатлениями от сессии и рассказала о том, почему не все хорошие стратегии реализуются, и что является важным условием создания и основой реализации по-настоящему успешной бизнес-стратегии.

— Что, на ваш взгляд, стало причиной того, что банк решился на такое решительное обновление — не просто ребрендинг, смену названия и фирменного стиля, а изменение всей стратегии развития, изменение привычной и хорошо работающей бизнес-модели?

— Я вижу две причины. Первая прямая, вторая косвенная. Прямая причина в том, что акционеры и топ-менеджмент сами инициируют изменения в поиске новых возможностей для развития. Для банковской сферы это особенно актуально, потому что этот бизнес очень консервативен. Банкиры имеют дело с рисками и привыкли заниматься их минимизацией. Это их работа и это правильно. Но Ижкомбанк – особенный банк. Несмотря на то, что все хорошо и бизнес приносит прибыль, менеджмент задумывается о переменах.

В таких случаях очень важна роль акционеров, их поддержка. В нашем случае акционеры Андрей Шутов и Алексей Пьянков — не новички в стратегическом планировании. Им хорошо известно на опыте «КОМОС ГРУПП», что этот процесс при правильной организации приносит отличные результаты.

Они понимают, что стратегическое планирование нужно, не когда уже все плохо и планировать уже поздно, а тогда, когда все хорошо, когда изменения можно осуществлять будучи к ним действительно готовым, когда для этого есть и время, и ресурсы.

Косвенная же причина, на мой взгляд, в том, что коллектив банка готов к переменам. Я бы отметила это как отличительную черту именно Ижкомбанка – основная команда работает в банке очень давно и с ним связывает свое будущее. Это почти семья. Они думают о том, что будет с банком, они готовы содействовать тому, чтобы он развивался, они чувствуют свою ответственность за его будущее. Они не равнодушны, и это, по моему опыту, очень важно в смысле успешной реализации стратегии, разработкой которой мы вместе и занимаемся.

Фото: Ижкомбанк

— Технически чем отличаются первый и второй этапы стратегической сессии, помимо состава участников?

— Первый этап был посвящен тому, чтобы выслушать мнения и взгляды акционеров и топ-менеджмента, обменяться информацией и договориться о том, как же именно будет развиваться банк. Для многих акционеров банковская сфера - это не основной бизнес. При этом все они так или иначе думают о его развитии и имеют собственные мнения и идеи о том, каким образом этот бизнес должен работать и сейчас, и в будущем, какое место на рынке занимать и т.д. Разумеется, с таким разнообразием мнений невозможно было выйти сразу на диалог с командой банка. Поэтому на первом этапе было общение между акционерами и топ-менеджментом, в результате которого были сформулированы общие подходы к развитию.

А на втором этапе мы работаем уже с участием команды банка и обсуждаем, как именно будут реализовываться идеи, предложенные на первом этапе сессии: какая должна быть бизнес-модель, какие нужны ресурсы, какие этапы и в какие сроки будут реализовываться.

Очень важно на этом этапе получить диалог — потому что команда, во-первых, не должна рассматривать стратегию как приказ. Во-вторых, очень важны коррективы, идеи и замечания сотрудников, потому что им известны детали, с которыми они сталкиваются в своей повседневной деятельности. И в-третьих — это соучастие. Работающая стратегия, по моему опыту, это та стратегия, которая рождена внутри компании, при непосредственном участии всех заинтересованных сторон.

— Но есть стратегии, которые создаются консультантами из очень известных фирм только при косвенном участии сотрудников. Такой путь имеет право на существование?

— Разумеется имеет. И среди стратегий, созданных консультантами, немало действительно очень красивых. Но шансов на их реализацию не так много, как можно было бы предположить. Очень часто такие стратегии ложатся на полку. Ведь цель в данном случае — не просто составить красивый документ, а воплотить его в жизнь. И навязанные сценарии зачастую встречают сопротивление внутри компании. Чисто психологически человеку трудно принять чужой совет — тем более от незнакомого. Он начинает искать какой-то недостаток, а даже в самой продуманной стратегии такой недостаток непременно найдется — и ухватившись за этот маленький изъян, будет считать, что вся конструкция не работает.

Этого не происходит, когда человек вместе с другими сам продумывал стратегию. Очень важный момент: стратегическое планирование не только о том, что будем делать, но и о том, что точно — нет. Когда люди, реализующие стратегию, сами участвовали в ее написании, они эту вторую часть понимают очень хорошо. Именно поэтому я говорила о том, как важно соучастие — оно залог успешной стратегии. А успешной может считаться только реализованная стратегия.