В Ростовской области будут выдавать цифровые сертификаты

Ростовская область вошла в число пяти регионов России, в которых стартует апробация пилотного проекта по обучению жителей компетенциям цифровой экономики, сообщает управление информационной политике региона. Свои предложения по участию в проекте представил 31 субъект Российской Федерации

«Сегодня в регионе совместно со всеми субъектами экономики формируется целый пул новых возможностей. А нашими партнерами в проекте цифровых сертификатов стали ведущие федеральные образовательные онлайн-площадки, финансовые и консалтинговые организации, ключевые региональные высшие учебные заведения. Наша заявка была оценена как наиболее сильная, а регион отмечен как наиболее активный», - приводит управление слова советника губернатора региона Антона Алексеева.

Жители Ростовской одними из первых смогут воспользоваться персональными цифровыми сертификатами – стимулирующими выплатами для изучения базового программирования, основ работы с данными или коммуникации в современных цифровых средах. Сертификат позволит пройти очную программу обучения в образовательных организациях или обучаться в режиме онлайн. Всего до конца года в России предполагается раздать 5 тыс. таких документов – по тысяче сертификатов в каждом регионе-участнике проекта.

Дарья Голякова