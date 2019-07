Расписание на три недели

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

фестиваль

Архстояние

Никола-Ленивец, Калужская область

Фестиваль идет на рекорд в плане количественных показателей: 321 участник, считая не только художников, архитекторов и музыкантов, но и волонтеров; территория в 300 га, включающая знаменитые угорские пейзажи и не менее знаменитые никола-ленивецкие объекты вроде «Ротонды», «Павильона шишек», «Ленивого зиккурата», «Маяка» и «Вселенского разума»; премьеры пяти современных опер, написанных in situ; премьера нового объекта Николая Полисского — по обыкновению огромного и против обыкновения цветного «Угруана».

выставка

По следам «Поп-механики»

Московский музей современного искусства в Ермолаевском переулке

Выставку и фестиваль к 65-летию создателя «Поп-механики» Образовательный центр музея делает совместно с петербургским Центром современного искусства имени Сергея Курёхина. За выставку отвечает куратор-агиограф Олеся Туркина, руководствующаяся «поп-механическими» принципами тотального коллажа и вертикально-перпендикулярного монтажа: декорации «Новых художников» к перформансам «Поп-механики», футуристический синтезатор «Утюгон», картины, объекты и анимация Олега Котельникова, Ивана Сотникова, Тимура Новикова, Сергея Бугаева (Африки), Георгия Гурьянова, Виктора Цоя, Андрея Крисанова, Инала Савченкова, Олега Маслова и Виктора Кузнецова, Владислава Мамышева-Монро, костюмы Сергея Чернова и неоакадемиков, малоизвестные фотографии и видеозаписи концертов и прочие раритеты из эпохи золотого века ленинградско-петербургской контркультуры. За фестиваль отвечает Анастасия Курёхина: перформансы, круглые столы, кинопоказы и концерты Московского ансамбля современной музыки, ансамбля Сергея Летова, Игоря Старшинова и других.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

фестиваль

Chess & Jazz

Сад «Эрмитаж»

На фоне фестивалей-гигантов, в погоне за массовостью готовых размывать рамки собственных форматов до бесконечности, Chess & Jazz, запущенный в прошлом году, выглядит отличным примером «бутикового» подхода. Собирает в саду «Эрмитаж» публику, которую у маркетологов принято называть «качественной», и показывает ей простой и понятный джаз: в этом году это будет суперстар Грегори Портер и старательные манкунианцы GoGo Penguin в компании местных талантов.

Фото: Alex Nollet/Olivier Grossetete

инсталляция

Парящий мост

ВДНХ

Инициатор и куратор этой инсталляции – француз Оливье Гросстет, придумавший когда-то всемирный проект «Коллективные монументальные конструкции из картона». А соавторами его выступают в данном случае десятки волонтеров, которые на протяжении пяти дней будут учиться конструировать и собирать элементы картонного моста в натуральную величину. Когда все детали соберутся в единое целое, мост взлетит над ВДНХ и неделю провисит в воздухе. Такое вот изящное упражнение в создании невесомой архитектуры. У Гросстета таких «монументальных» сооружений уже около 200 — и они пользуются неизменным успехом как у тех, кто успел принять участие в их создании, так и у тех, кто просто пришел на них посмотреть. «Парящим мостом» завершится в этом году фестиваль «Вдохновение».

выставка

Мастерская 20’19. Дисморфофобия, или Война внутри тебя

Московский музей современного искусства на Петровке

Традиционная летняя выставка школы Московского музея современного искусства «Свободные мастерские» — на этот раз на столь болезненную тему, как дисморфофобия. Множество молодых художников, в том числе ряд восходящих звезд вроде Ульяны Подкорытовой или Анны Ротаенко.

Фото: предоставлено пресс-службой театра

спектакль

Мой папа — Питер Пэн

Театр «Сатирикон»

Летняя премьера «Сатирикона» — работа совсем молодой постановочной команды. Автор пьесы — Керен Климовски, лауреат нескольких драматургических конкурсов, режиссер — Надя Кубайлат, выпускница мастерской Сергея Женовача, спектакль вырос из эскиза лаборатории РАМТа «В поисках новой пьесы» и идет теперь на сцене Учебного театра театральной школы Константина Райкина. История семьи, в которой самый старший и ответственный — папа — оказывается тем самым выросшим Питером Пэном, время от времени забывающим и про свой возраст, и про то, что он теперь солидный отец семейства.

Фото: TheatreHD

спектакль

Жизель

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Для тех, кто не смог попасть на аншлаговые гастроли «Жизели» Акрама Хана в Большом, теперь есть кинопоказ. Это не только утешительный приз, но наверняка и отдельное полноценное впечатление: мрачный загробный мир этой «Жизели» и ее фантастическая световая партитура на экране должны производить не меньшее впечатление, чем в театральном зале. Ну и сама по себе постановка мастера современного танца, эффектно и продуманно сводящего счеты с большой классикой, заслуживает всяческого внимания.

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

концерт

Rammstein

БСА «Лужники»

Новейший альбом группы Rammstein и сопутствующие видеоклипы вывели немецкую группу на уровень, где среди музыкантов, кажется, им нет равных. Rammstein играют в нынешней европейской жизни примерно ту же роль, что и писатель Мишель Уэльбек: при помощи едкой сатиры рассказывают, из чего на самом деле состоит сегодняшняя жизнь и почему перспективы печальны.

выставка

Интерфейс происходящего

ГЦСИ

Персональная выставка Дмитрия Морозова (aka ::vtol::), который поставил сложные технологии и новые медиа на службу абсурду и создает научно-сюрреалистические аппараты и системы, ломающие принципы рациональной логики и целесообразности. Два десятка старых и новых работ продемонстрируют способ мысли и действия художника, образы которого рождаются вследствие брака искусства, науки и философии. В параллельной программе выставки — аудиоперформансы, лекции, мастер-классы и презентация восстановленного в казанском НИИ «Прометей» «Электронного художника» Булата Галеева.

концерт

The 1975

Adrenaline Stadium

В рамках концертного турне в поддержку альбома «A Brief Inquiry Into Online Relationships» в Россию едет манчестерская группа The 1975. Это сравнительно новые стадионные герои, в этом году заработавшие сразу две статуэтки BRIT Awards, главные музыкальные награды Британии,— как лучшая группа и как авторы лучшего альбома. Некоторые даже сравнивают значение «A Brief Inquiry Into Online Relationships» для поколения 30-летних с влиянием «OK Computer» Radiohead на детей 1970-х. Нынешний визит в Россию — первый в карьере The 1975.

Фото: Westdeutscher Rundfunk (WDR)

кинопоказ

Памяти Александра Расторгуева

Кинотеатр «Пионер»

На вечере, который состоится в годовщину гибели режиссера Александра Расторгуева, выступят его друзья и коллеги и состоится показ фрагментов его фильмов разных лет — от ранних документальных работ, снятых в Ростове, до съемок для незавершенных масштабных проектов, над которыми Расторгуев работал в последние годы жизни.

Фото: Garage Screen

фестиваль

Punto y Raya

Летний кинотеатр Garage Screen

Лучшие работы последнего фестиваля абстрактного кино и анимации Punto y Raya, который на этот раз проходил в Польше. Основанный в 2007 году, Punto y Raya каждый раз проходит на новом месте, а фильмы, собранные в его программу, соотносятся, согласно кураторской мысли, с авангардным духом Cinema pur 1920-х — теоретики «чистого кино» хотели освободить кино от литературности и от какой-либо вообще драматической или документальной формы. В московской программе есть фильм, сделанный из 250 снимков колесных ободов, и фильм, снятый на 16-миллиметровую пленку, проявленную в чае матча, а также еще 16 фильмов, самый длинный из которых идет 6 минут 45 секунд.

Фото: Universal Pictures

фильм

Форсаж. Хоббс и Шоу



Спин-офф «Форсажа», который примечателен главным образом тем, что его снял Дэвид Литч, автор «Джона Уика» и второго «Дэдпула», последовательно занимающийся реабилитаций жанра боевика и возвращающий ему былое величие. Заклятые враги американец Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и британец Деккард Шоу (Джейсон Стейтем) объединяются, чтобы спасти свои семьи, а заодно будущее всей планеты, под аккомпанемент перестрелок, автомобильных погонь и немногочисленных суровых шуток. В общем, все, за что мы любим и ненавидим франшизу «Форсаж»,— только без Вина Дизеля.

Фото: Cinemaginaire Inc.

фильм

Как отмыть миллион



После того как в 2007 году Дени Аркан, лауреат «Оскара» и Каннского кинофестиваля, закончил свой opus magnum — «Кинотрилогию неудач» («Закат американской империи», «Нашествие варваров» и «Век помрачения»), его новые редкие фильмы располагаются где-то на полях его фильмографии. «Как отмыть миллион» — едкий, но несколько легкомысленный комментарий к современной общественно-политической ситуации, обыгрывающий штампы нуара: юноша с внешностью неудачника, призванием философа и профессией курьера оказывается свидетелем ограбления и случайным обладателем огромной суммы денег. Его преследуют полицейские и бандиты, а помогают байкер-финансист и секс-работница, в объявлении на сайте знакомств цитирующая Расина.

Фото: A-One Films

фильм

Гив ми либерти



Фильм Кирилла Михановского мировая премьера которого состоялась на фестивале «Сандэнс»,— американская лирическая инди-комедия, снятая русским иммигрантом в Милуоки и неуловимо напоминающая оттепельное советское кино.

Подробнее — Ксения Рождественская

Фото: Capella Film

фильм

Маленькое красное платье



Фильм модного англичанина Питера Стрикленда. Пользующийся репутацией эксцентрика-эстета режиссер отчаянно заплутал в чистилище массового воображения ХХ века, где сожительствуют интонации «Монти Пайтона» и советской телепередачи «Их нравы», детские страшилки и вторичный сюрреализм в духе Яна Шванкмайера.

Подробнее — Михаил Трофименков

Фото: Megogo Distribution

фильм

Оленья кожа



Абсурдистская комедия Кантена Дюпьё с Жаном Дюжарденом в главной роли,— о человеке, действиями которого руководит куртка из оленьей кожи. Остраняя реальность, в которой гаджеты давно управляют людьми, Дюпьё делает по-настоящему смешное кино.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: Dog Eat Dog Productions Inc., Live Entertainment

ретроспектива

Квентин Тарантино

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Накануне премьеры «Однажды… в Голливуде» Синематека “Искусства кино” устраивает небольшую ретроспективу Квентина Тарантино: на большом экране покажут «Бешеных псов» (1992), «Джеки Браун» (1997) и обе части «Убить Билла» (2003–2004). Фильмы словно бы прицельно взяты из трех эпох — для трех поколений, выросших на кино Тарантино. Впрочем, конечно, сложно представить, что для кого-то этот мир начался не с «Бешеных псов» и «Криминального чтива» на засмотренном до дыр VHS, а с желтого костюма Умы Турман с самурайским мечом над головой в местном кинотеатре.

фильм

Однажды… в Голливуде



Девятый фильм Квентина Тарантино, премьера которого состоялась в Канне ровно через 25 лет после премьеры «Криминального чтива» и через 50 лет после убийства Шарон Тейт членами «Семьи» Чарльза Мэнсона. У главного режиссера 1990-х в главных ролях главные звезды 1990-х — Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. К самой жуткой голливудской драме, о которой только в этом году снято несколько фильмов (от документальных расследований до «Семьи» Мэри Хэррон, где история общины рассказана ее участницами), Тарантино подошел с необычного ракурса, придумав Тейт и Полански соседей — выходящего в тираж актера (Ди Каприо) и его дублера и единственного друга (Питт). Формально это кино про этих двоих, а еще про атмосферу в Голливуде 1969-го, накануне кровавой трагедии. Но на самом деле Тарантино продолжает главное дело своей жизни — на правах победителя переписывает и просто историю, и историю кино.

Что нужно знать о новом фильме Квентина Тарантино

Фото: Парадиз

фильм

Страшные истории для рассказа в темноте



Продюсерский проект Гильермо дель Торо, поставленный норвежцем Андре Эвредалом, три года назад снявшим впечатляющий хоррор «Демон внутри» про необычные будни патологоанатомов. «Страшные истории для рассказа в темноте» — экранизация трилогии Элвина Шварца, популярного собрания коротких рассказов о жутких монстрах, под тем или иным предлогом проникающих в реальность. Главной героиней фильма Эвредала становится книга, которая пишет сама себя, а описанные в ней события начинают сбываться.

Фото: Централ Партнершип

фильм

Дора и затерянный город



Полнометражный фильм Джеймса Бобина («Алиса в Зазеркалье», «Маппеты») по мотивам популярного обучающего мультсериала «Даша-путешественница» (в оригинале Дашу на самом деле всегда звали Дорой). Даша-Дора выросла в джунглях, доросла до старшей школы, и родители, отправившись на поиски таинственного золотого города, оставили ее на попечение старшего кузена Диего. Не столько из соображений безопасности, сколько с целью социализации дочери, выросшей среди удивительных зверей. Впрочем, приключений в джунглях компании старшеклассников не избежать, только теперь Доре мешает не лисенок Жулик, а плохие люди с автоматами. Хорошо хоть, обезьянка Башмачок по-прежнему на своем месте.

Фото: Jacques Brinon, AP

фестиваль

Zavtra

Зеленый театр парка имени Горького

Фестиваль Zavtra возвращается в строй после большого перерыва, но с прежним хедлайнером — француженкой Zaz. Можно было бы вообще назвать это мероприятие концертом Zaz с русским разогревом, если бы этот разогрев не был таким весомым — «Мумий Тролль», Therr Maitz и Zventa Sventana. Плюс серьезная просветительская программа, посвященная экологии и прочей осознанности.

Фото: Студия Казахфильм

фильм

Игла

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

В годовщину гибели Виктора Цоя в однодневный повторный прокат выйдет «Игла» Рашида Нугманова. В 1988 году фильм стал лидером советского кинопроката, а спустя два года воспринимался как мрачное предсказание смерти исполнителя главной роли. Впрочем, по словам режиссера, герой Цоя, получивший два удара ножом в финале «Иглы», должен был выжить, так как планировались съемки продолжения, а «Игла» могла стать настоящей франшизой. Рашид Нугманов лично представит фильм на показе в «Октябре».