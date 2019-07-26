Расписание на три недели

фестиваль
Архстояние
Никола-Ленивец, Калужская область 26–28 июля
Фестиваль идет на рекорд в плане количественных показателей: 321 участник, считая не только художников, архитекторов и музыкантов, но и волонтеров; территория в 300 га, включающая знаменитые угорские пейзажи и не менее знаменитые никола-ленивецкие объекты вроде «Ротонды», «Павильона шишек», «Ленивого зиккурата», «Маяка» и «Вселенского разума»; премьеры пяти современных опер, написанных in situ; премьера нового объекта Николая Полисского — по обыкновению огромного и против обыкновения цветного «Угруана».
выставка
По следам «Поп-механики»
Московский музей современного искусства в Ермолаевском переулке до 18 августа
Выставку и фестиваль к 65-летию создателя «Поп-механики» Образовательный центр музея делает совместно с петербургским Центром современного искусства имени Сергея Курёхина. За выставку отвечает куратор-агиограф Олеся Туркина, руководствующаяся «поп-механическими» принципами тотального коллажа и вертикально-перпендикулярного монтажа: декорации «Новых художников» к перформансам «Поп-механики», футуристический синтезатор «Утюгон», картины, объекты и анимация Олега Котельникова, Ивана Сотникова, Тимура Новикова, Сергея Бугаева (Африки), Георгия Гурьянова, Виктора Цоя, Андрея Крисанова, Инала Савченкова, Олега Маслова и Виктора Кузнецова, Владислава Мамышева-Монро, костюмы Сергея Чернова и неоакадемиков, малоизвестные фотографии и видеозаписи концертов и прочие раритеты из эпохи золотого века ленинградско-петербургской контркультуры. За фестиваль отвечает Анастасия Курёхина: перформансы, круглые столы, кинопоказы и концерты Московского ансамбля современной музыки, ансамбля Сергея Летова, Игоря Старшинова и других.
фестиваль
Chess & Jazz
Сад «Эрмитаж» 26, 27 июля, 19.00
На фоне фестивалей-гигантов, в погоне за массовостью готовых размывать рамки собственных форматов до бесконечности, Chess & Jazz, запущенный в прошлом году, выглядит отличным примером «бутикового» подхода. Собирает в саду «Эрмитаж» публику, которую у маркетологов принято называть «качественной», и показывает ей простой и понятный джаз: в этом году это будет суперстар Грегори Портер и старательные манкунианцы GoGo Penguin в компании местных талантов.
инсталляция
Парящий мост
ВДНХ 27 июля — 4 августа
Инициатор и куратор этой инсталляции – француз Оливье Гросстет, придумавший когда-то всемирный проект «Коллективные монументальные конструкции из картона». А соавторами его выступают в данном случае десятки волонтеров, которые на протяжении пяти дней будут учиться конструировать и собирать элементы картонного моста в натуральную величину. Когда все детали соберутся в единое целое, мост взлетит над ВДНХ и неделю провисит в воздухе. Такое вот изящное упражнение в создании невесомой архитектуры. У Гросстета таких «монументальных» сооружений уже около 200 — и они пользуются неизменным успехом как у тех, кто успел принять участие в их создании, так и у тех, кто просто пришел на них посмотреть. «Парящим мостом» завершится в этом году фестиваль «Вдохновение».
выставка
Мастерская 20’19. Дисморфофобия, или Война внутри тебя
Московский музей современного искусства на Петровке до 18 августа
Традиционная летняя выставка школы Московского музея современного искусства «Свободные мастерские» — на этот раз на столь болезненную тему, как дисморфофобия. Множество молодых художников, в том числе ряд восходящих звезд вроде Ульяны Подкорытовой или Анны Ротаенко.
спектакль
Мой папа — Питер Пэн
Театр «Сатирикон» 28, 29 июля, 19.30
Летняя премьера «Сатирикона» — работа совсем молодой постановочной команды. Автор пьесы — Керен Климовски, лауреат нескольких драматургических конкурсов, режиссер — Надя Кубайлат, выпускница мастерской Сергея Женовача, спектакль вырос из эскиза лаборатории РАМТа «В поисках новой пьесы» и идет теперь на сцене Учебного театра театральной школы Константина Райкина. История семьи, в которой самый старший и ответственный — папа — оказывается тем самым выросшим Питером Пэном, время от времени забывающим и про свой возраст, и про то, что он теперь солидный отец семейства.
спектакль
Жизель
Кинотеатр «Каро 11 Октябрь» 28 июля, 16.00
Для тех, кто не смог попасть на аншлаговые гастроли «Жизели» Акрама Хана в Большом, теперь есть кинопоказ. Это не только утешительный приз, но наверняка и отдельное полноценное впечатление: мрачный загробный мир этой «Жизели» и ее фантастическая световая партитура на экране должны производить не меньшее впечатление, чем в театральном зале. Ну и сама по себе постановка мастера современного танца, эффектно и продуманно сводящего счеты с большой классикой, заслуживает всяческого внимания.
концерт
Rammstein
БСА «Лужники» 29 июля, 19.30
Новейший альбом группы Rammstein и сопутствующие видеоклипы вывели немецкую группу на уровень, где среди музыкантов, кажется, им нет равных. Rammstein играют в нынешней европейской жизни примерно ту же роль, что и писатель Мишель Уэльбек: при помощи едкой сатиры рассказывают, из чего на самом деле состоит сегодняшняя жизнь и почему перспективы печальны.
выставка
Интерфейс происходящего
ГЦСИ 30 июля — 29 сентября
Персональная выставка Дмитрия Морозова (aka ::vtol::), который поставил сложные технологии и новые медиа на службу абсурду и создает научно-сюрреалистические аппараты и системы, ломающие принципы рациональной логики и целесообразности. Два десятка старых и новых работ продемонстрируют способ мысли и действия художника, образы которого рождаются вследствие брака искусства, науки и философии. В параллельной программе выставки — аудиоперформансы, лекции, мастер-классы и презентация восстановленного в казанском НИИ «Прометей» «Электронного художника» Булата Галеева.
концерт
The 1975
Adrenaline Stadium 30 июля, 20.00
В рамках концертного турне в поддержку альбома «A Brief Inquiry Into Online Relationships» в Россию едет манчестерская группа The 1975. Это сравнительно новые стадионные герои, в этом году заработавшие сразу две статуэтки BRIT Awards, главные музыкальные награды Британии,— как лучшая группа и как авторы лучшего альбома. Некоторые даже сравнивают значение «A Brief Inquiry Into Online Relationships» для поколения 30-летних с влиянием «OK Computer» Radiohead на детей 1970-х. Нынешний визит в Россию — первый в карьере The 1975.
кинопоказ
Памяти Александра Расторгуева
Кинотеатр «Пионер» 30 июля, 19.00
На вечере, который состоится в годовщину гибели режиссера Александра Расторгуева, выступят его друзья и коллеги и состоится показ фрагментов его фильмов разных лет — от ранних документальных работ, снятых в Ростове, до съемок для незавершенных масштабных проектов, над которыми Расторгуев работал в последние годы жизни.
фестиваль
Punto y Raya
Летний кинотеатр Garage Screen 31 июля 21.00
Лучшие работы последнего фестиваля абстрактного кино и анимации Punto y Raya, который на этот раз проходил в Польше. Основанный в 2007 году, Punto y Raya каждый раз проходит на новом месте, а фильмы, собранные в его программу, соотносятся, согласно кураторской мысли, с авангардным духом Cinema pur 1920-х — теоретики «чистого кино» хотели освободить кино от литературности и от какой-либо вообще драматической или документальной формы. В московской программе есть фильм, сделанный из 250 снимков колесных ободов, и фильм, снятый на 16-миллиметровую пленку, проявленную в чае матча, а также еще 16 фильмов, самый длинный из которых идет 6 минут 45 секунд.
фильм
Форсаж. Хоббс и Шоу
с 1 августа
Спин-офф «Форсажа», который примечателен главным образом тем, что его снял Дэвид Литч, автор «Джона Уика» и второго «Дэдпула», последовательно занимающийся реабилитаций жанра боевика и возвращающий ему былое величие. Заклятые враги американец Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и британец Деккард Шоу (Джейсон Стейтем) объединяются, чтобы спасти свои семьи, а заодно будущее всей планеты, под аккомпанемент перестрелок, автомобильных погонь и немногочисленных суровых шуток. В общем, все, за что мы любим и ненавидим франшизу «Форсаж»,— только без Вина Дизеля.
фильм
Как отмыть миллион
с 1 августа
После того как в 2007 году Дени Аркан, лауреат «Оскара» и Каннского кинофестиваля, закончил свой opus magnum — «Кинотрилогию неудач» («Закат американской империи», «Нашествие варваров» и «Век помрачения»), его новые редкие фильмы располагаются где-то на полях его фильмографии. «Как отмыть миллион» — едкий, но несколько легкомысленный комментарий к современной общественно-политической ситуации, обыгрывающий штампы нуара: юноша с внешностью неудачника, призванием философа и профессией курьера оказывается свидетелем ограбления и случайным обладателем огромной суммы денег. Его преследуют полицейские и бандиты, а помогают байкер-финансист и секс-работница, в объявлении на сайте знакомств цитирующая Расина.
фильм
Гив ми либерти
с 1 августа
Фильм Кирилла Михановского мировая премьера которого состоялась на фестивале «Сандэнс»,— американская лирическая инди-комедия, снятая русским иммигрантом в Милуоки и неуловимо напоминающая оттепельное советское кино.
Подробнее — Ксения Рождественская
фильм
Маленькое красное платье
с 1 августа
Фильм модного англичанина Питера Стрикленда. Пользующийся репутацией эксцентрика-эстета режиссер отчаянно заплутал в чистилище массового воображения ХХ века, где сожительствуют интонации «Монти Пайтона» и советской телепередачи «Их нравы», детские страшилки и вторичный сюрреализм в духе Яна Шванкмайера.
Подробнее — Михаил Трофименков
фильм
Оленья кожа
с 2 августа
Абсурдистская комедия Кантена Дюпьё с Жаном Дюжарденом в главной роли,— о человеке, действиями которого руководит куртка из оленьей кожи. Остраняя реальность, в которой гаджеты давно управляют людьми, Дюпьё делает по-настоящему смешное кино.
ретроспектива
Квентин Тарантино
Кинотеатр «Каро 11 Октябрь» 3–6 августа
Накануне премьеры «Однажды… в Голливуде» Синематека “Искусства кино” устраивает небольшую ретроспективу Квентина Тарантино: на большом экране покажут «Бешеных псов» (1992), «Джеки Браун» (1997) и обе части «Убить Билла» (2003–2004). Фильмы словно бы прицельно взяты из трех эпох — для трех поколений, выросших на кино Тарантино. Впрочем, конечно, сложно представить, что для кого-то этот мир начался не с «Бешеных псов» и «Криминального чтива» на засмотренном до дыр VHS, а с желтого костюма Умы Турман с самурайским мечом над головой в местном кинотеатре.
фильм
Однажды… в Голливуде
с 8 августа
Девятый фильм Квентина Тарантино, премьера которого состоялась в Канне ровно через 25 лет после премьеры «Криминального чтива» и через 50 лет после убийства Шарон Тейт членами «Семьи» Чарльза Мэнсона. У главного режиссера 1990-х в главных ролях главные звезды 1990-х — Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. К самой жуткой голливудской драме, о которой только в этом году снято несколько фильмов (от документальных расследований до «Семьи» Мэри Хэррон, где история общины рассказана ее участницами), Тарантино подошел с необычного ракурса, придумав Тейт и Полански соседей — выходящего в тираж актера (Ди Каприо) и его дублера и единственного друга (Питт). Формально это кино про этих двоих, а еще про атмосферу в Голливуде 1969-го, накануне кровавой трагедии. Но на самом деле Тарантино продолжает главное дело своей жизни — на правах победителя переписывает и просто историю, и историю кино.
Что нужно знать о новом фильме Квентина Тарантино
фильм
Страшные истории для рассказа в темноте
с 8 августа
Продюсерский проект Гильермо дель Торо, поставленный норвежцем Андре Эвредалом, три года назад снявшим впечатляющий хоррор «Демон внутри» про необычные будни патологоанатомов. «Страшные истории для рассказа в темноте» — экранизация трилогии Элвина Шварца, популярного собрания коротких рассказов о жутких монстрах, под тем или иным предлогом проникающих в реальность. Главной героиней фильма Эвредала становится книга, которая пишет сама себя, а описанные в ней события начинают сбываться.
фильм
Дора и затерянный город
с 8 августа
Полнометражный фильм Джеймса Бобина («Алиса в Зазеркалье», «Маппеты») по мотивам популярного обучающего мультсериала «Даша-путешественница» (в оригинале Дашу на самом деле всегда звали Дорой). Даша-Дора выросла в джунглях, доросла до старшей школы, и родители, отправившись на поиски таинственного золотого города, оставили ее на попечение старшего кузена Диего. Не столько из соображений безопасности, сколько с целью социализации дочери, выросшей среди удивительных зверей. Впрочем, приключений в джунглях компании старшеклассников не избежать, только теперь Доре мешает не лисенок Жулик, а плохие люди с автоматами. Хорошо хоть, обезьянка Башмачок по-прежнему на своем месте.
фестиваль
Zavtra
Зеленый театр парка имени Горького 10 августа, 15.00
Фестиваль Zavtra возвращается в строй после большого перерыва, но с прежним хедлайнером — француженкой Zaz. Можно было бы вообще назвать это мероприятие концертом Zaz с русским разогревом, если бы этот разогрев не был таким весомым — «Мумий Тролль», Therr Maitz и Zventa Sventana. Плюс серьезная просветительская программа, посвященная экологии и прочей осознанности.
фильм
Игла
Кинотеатр «Каро 11 Октябрь» 15 августа, 20.00
В годовщину гибели Виктора Цоя в однодневный повторный прокат выйдет «Игла» Рашида Нугманова. В 1988 году фильм стал лидером советского кинопроката, а спустя два года воспринимался как мрачное предсказание смерти исполнителя главной роли. Впрочем, по словам режиссера, герой Цоя, получивший два удара ножом в финале «Иглы», должен был выжить, так как планировались съемки продолжения, а «Игла» могла стать настоящей франшизой. Рашид Нугманов лично представит фильм на показе в «Октябре».