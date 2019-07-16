Депутаты кубанского парламента поручили департаменту ветеринарии усилить контроль

На пленарном заседании Законодательного собрания края депутаты заслушали доклад главы департамента ветеринарии Краснодарского края Романа Кривоноса и рекомендовали ему усилить контроль за оборотом биологических отходов в муниципалитетах, а также принять меры по предотвращению распространения на Кубани заразных болезней животных, сообщает пресс-служба краевого парламента.

По словам господина Кривоноса, с 2017 года в регионе проведено более 1,5 млрд вакцинаций скота и свиней от ящура, сибирской язвы, лептоспироза, бешенства и птичьего гриппа. Всего в прошлом году было зарегистрировано 43 очага особо опасных и карантинных заболеваний животных. В том числе, африканская чума свиней появилась на Кубани в двух местах - в Тимашевском и Курганинском районах. В результате работы ведомства в прошлом году в крае было ликвидировано 47 скотомогильников.

«На Кубани принят закон о развитии животноводства. Мы надеемся, что эти планы не будут сорваны вспышкой массового заболевания животных. Тем более, что совсем недавно на планерном совещании мы рассматривали вопросы эффективного ветеринарного надзора, которые должны предотвратить риск занесения к нам особо опасных болезней», - резюмировал вице-спикер парламента Юрий Бурлачко.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, вчера, 15 июля, Россельхознадзор указал на неэффективную работу органов управления ветеринарии в трех регионах: Краснодарском и Ставропольском краях и Волгоградской области. В частности на Кубани не в должной мере проводится контроль за производителями животноводческой продукции, а также допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных.

Андрей Ульченко