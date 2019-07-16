Госзадание для Пермского театра оперы и балета на 2020-2022 годы не изменится

Государственное задание с его финансированием и показателями для Пермского театра оперы и балета на 2020, 2021 и 2022 годы останется неизменным. Об этом сообщается в ответе министерства культуры Пермского края на письмо от поклонников театра, опубликованном на сайте интернет-журнала «Звезда». Также в документе отмечается, что «министерство планирует увеличить финансирование театра для создания крупных спектаклей с участием международных постановщиков». Как отмечают в министерстве, Теодор Курентзис на момент подготовки документа, является художественным руководителем театра и вместе с хором и оркестром MusicAeterna принимает участие в Международном Зальцбургском фестивале.

Напомним, ранее пресс-служба Пермской оперы сообщила, что с нового сезона Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя. Его контракт истекает в феврале 2021 года, но после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе.