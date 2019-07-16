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Главные анонсы 17 июля
16/07
Директором Tele2 в ХМАО назначен Марк Малахов
16/07
На развитие Верхней Салды до 2030 года планируется выделить 63,2 млрд рублей
16/07
Евгений Куйвашев: концепция храма святой Екатерины должна быть разработана к осени
16/07
Свердловские власти представят в декабре детальный проект Универсиады-2023
16/07
В суд направлено дело водителя, сбившего в Екатеринбурге трех человек
16/07
ТЭО объявило даты открытия двух мусоросортировочных заводов в Тюменской области
16/07
ЕСПЧ присудил ЛГБТ-активисту из Тюмени компенсацию за отказ в регистрации его организации
16/07
Свердловский парламент рассмотрит документ об этике депутатов
16/07
В Тюменской области около 4 тысяч сельских жителей остались без воды
16/07
Жители Нейво-Рудянки пожаловались на утечку с бывшего химзавода
16/07
На Урале создадут «штрафстоянку» для беспризорного скота
16/07
Здания УрФУ эвакуируют из-за сообщения о минировании
16/07
Сергей Капчук не смог оспорить отказ в регистрации на довыборах в Госдуму
16/07
Работа энергоблока на Белоярской АЭС восстановлена
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Подробно
20
Теннисный турнир «Уральская шляпа-2019»
Ъ-Урал-Online
от
16.07.2019, 20:48
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия