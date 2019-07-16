Суд аннулировал незаконную продажу земли казачьему обществу

Прокуратура Ростовской области оспорила в арбитражном суде договор купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения между администрацией Россошинского сельского поселения Зерноградского района и казачьим обществом «Мечетинский юрт», сообщает пресс-служба ведомства.

Участок был включен в целевой фонд земель, которые предоставлялись казачьим обществам «Всевеликого войска Донского» для сохранения и развития традиций. Прокурорская проверка показала, что сначала администрация сельпо передала землю казачьему обществу «Мечетинский юрт» в аренду, однако затем позволила обществу выкупить участок, что запрещено законом. В дальнейшем казачье общество передало участок ООО «Холдинг-Урал-Дон» в ипотеку по стоимости, в 13 раз превышающей стоимость участка по договору купли-продажи.

Земельный участок по закону мог быть предоставлен казачьему обществу только в аренду, поэтому суд удовлетворил требования прокуратуры и признал сделку по договору купли-продажи недействительной.

Дарья Голякова