Станция Балезино в Удмуртии станет цифровой к 2025 году

Станция Балезино Горьковской железной дороги в Удмуртии, а также Зелецино в Нижегородской области вошли в проект «Цифровая железнодорожная станция» Российских железных дорог, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что на данный момент описаны основные процессы станций в текущем и перспективном состояниях. Для комплексной реализации проекта «Цифровая железная дорога» необходимо внедрение таких технологий как BigData, CRM системы, интернет вещей, а также мобильные технологий. Цифровой станция Балезино должна стать к 2025 году.