Национальный индекс тревожностей

Наименование фобии Суммарный индекс Медиаиндекс Соцмедиаиндекс Индекс приживаемости Строительство мусорного полигона/завода 1 092,34 67,19 1 025,15 15,26 Гибель в авиакатастрофе 905,47 252,31 653,16 2,59 Страх остаться один на один с пожаром 120,87 107,49 13,38 0,12 Международная напряженность 112,17 98,43 13,74 0,14 ДТП и дорожные конфликты 107,24 93,17 14,07 0,15 Утечка персональных данных в сети 81,28 74,22 7,06 0,09 Полицейский произвол 56,94 38,84 18,1 0,47 Активность РПЦ 32,75 22,76 9,94 0,44 Укус клеща 27,35 18,94 8,41 0,44 Беспризорные собаки 19,51 6,18 13,33 2,16 Этническая преступность 16,6 3,27 13,33 4,08 Запрет на ввоз «санкционных продуктов» 10,43 4,58 5,85 1,28