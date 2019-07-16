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Национальный индекс тревожностей

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Наименование фобииСуммарный индексМедиаиндексСоцмедиаиндексИндекс приживаемости
Строительство мусорного полигона/завода1 092,3467,191 025,1515,26
Гибель в авиакатастрофе905,47252,31653,162,59
Страх остаться один на один с пожаром120,87107,4913,380,12
Международная напряженность112,1798,4313,740,14
ДТП и дорожные конфликты107,2493,1714,070,15
Утечка персональных данных в сети81,2874,227,060,09
Полицейский произвол56,9438,8418,10,47
Активность РПЦ32,7522,769,940,44
Укус клеща27,3518,948,410,44
Беспризорные собаки19,516,1813,332,16
Этническая преступность16,63,2713,334,08
Запрет на ввоз «санкционных продуктов»10,434,585,851,28
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