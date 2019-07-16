Национальный индекс тревожностей

|Наименование фобии
|Суммарный индекс
|Медиаиндекс
|Соцмедиаиндекс
|Индекс приживаемости
|Строительство мусорного полигона/завода
|1 092,34
|67,19
|1 025,15
|15,26
|Гибель в авиакатастрофе
|905,47
|252,31
|653,16
|2,59
|Страх остаться один на один с пожаром
|120,87
|107,49
|13,38
|0,12
|Международная напряженность
|112,17
|98,43
|13,74
|0,14
|ДТП и дорожные конфликты
|107,24
|93,17
|14,07
|0,15
|Утечка персональных данных в сети
|81,28
|74,22
|7,06
|0,09
|Полицейский произвол
|56,94
|38,84
|18,1
|0,47
|Активность РПЦ
|32,75
|22,76
|9,94
|0,44
|Укус клеща
|27,35
|18,94
|8,41
|0,44
|Беспризорные собаки
|19,51
|6,18
|13,33
|2,16
|Этническая преступность
|16,6
|3,27
|13,33
|4,08
|Запрет на ввоз «санкционных продуктов»
|10,43
|4,58
|5,85
|1,28