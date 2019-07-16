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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

ТЭО объявило даты открытия двух мусоросортировочных заводов в Тюменской области

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) уточнил сроки введения в работу мусоросортировочных заводов в регионе, сообщает «Интерфакс-Урал».

По словам гендиректора предприятия Константина Фрумкина, в Тобольске завод откроется в октябре 2019 года, в Ишиме — в первом квартале 2020 года.

В августе 2018 года в Тюмени запустили один из самых крупных в России мусоросортировочных заводов (350 тыс. т отходов в год). Проектная мощность завода в Тобольске — 40 тыс. т отходов в год, в Ишиме — 25 тыс. т. Ранее сообщалось, что в Ялуторовске должна появиться мусороперегрузочная станция. Всего предусматривается создание около 20 мусороперегрузочных станций.

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