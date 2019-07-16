Сбербанк выдал первый на юге онлайн-кредит малому бизнесу

Время с момента подачи заявки до зачисления денег на счет получателя составило три часа

16 июля 2019 года, — Сбербанк предлагает компаниям малого бизнеса возможность получить кредит онлайн без визита в банк. Первая подобная операция прошла на прошлой неделе, заемщиком стал индивидуальный предприниматель из ст. Ленинградской Краснодарского края. Весь процесс занял 3 часа: от подачи заявки в интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) до зачисления денежных средств получателю.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк: «Одно из приоритетных направлений для Сбербанка – развитие продуктов для малого и микробизнеса. Мы создали экосистему, которая освобождает клиента от решения всех организационно-расчетных задач и позволяет сосредоточиться на развитии своего бизнеса. При дистанционной подаче заявки клиенту не нужно приходить в банк даже для подписания кредитной документации».

Подать заявку и получить кредит онлайн могут индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в СББОЛ (при этом не обязательно быть клиентом Сбербанка). Система сама рассчитывает доступный кредитный лимит для пользователя, после чего ему направляется специальное предложение. Если предприниматель ни разу не брал кредит в Сбербанке, то максимальная сумма одобрения составит 1 млн рублей. При наличии кредитной истории в Сбербанке, максимальный размер кредитного предложения для предприятий малого бизнеса может достигать 10 млн рублей. Помимо кредита Сбербанк предлагает малому бизнесу онлайн-оформление кредитной бизнес-карты.

Станислав Бирюк, индивидуальный предприниматель: «Я пользуюсь услугами Сбербанка много лет. Раньше чтобы получить кредит для бизнеса требовалось личное присутствие в отделении. Теперь достаточно подать заявку в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Деньги поступают на счет быстро, что особенно актуально в условиях дефицита времени».