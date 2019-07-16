Гострансу Башкирии с первой попытки не удалось купить 35 городских автобусов

Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии сегодня на аукционе не удалось отобрать поставщика 35 городских автобусов большой вместимости стоимостью до 286,22 млн руб. Как сообщается на сайте госзакупок, на аукцион поступила только одна заявка — от тверской компании «Техинком-экспресс». Но она была отклонена аукционной комиссией за несоответствие техническому заданию.

В протоколе рассмотрения заявки отмечается, что заказчик просил предоставить на технику не менее одного года гарантии, или 100 тыс. км пробега. В заявке «Техинком-экспресс», отмечено в протоколе, было указано два года гарантии, или «150 00 км пробега». В итоге госкомтранс признал аукцион несостоявшимся.

В компании сообщили "Ъ-Уфа", что в предложении была допущена опечатка — не хватило одного нуля. Решение об обжаловании протокола в компании пока не приняли.

ООО «Техинком-экспресс» — структура тверского холдинга «Техинком». Принадлежит предпринимателям Андрею Рогожкину и Алексею Солодушенкову. Группа занимается продажей всех видов транспорта, является дилером автобусов большой вместимости производства групп ГАЗ и ЛиАЗ. Власти Башкирии ранее заявляли, что заинтересованы в покупке автобусов производства Нефтекамского автозавода (НефАЗ), причем готовы даже отложить закупку на полгода, так как завод перегружен заказами.

Майя Иванова