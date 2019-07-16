Миллионы на рекреацию

Зелёную зону продолжают благоустраивать в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Общая смета на этот год - порядка 21 миллиона рублей. Работы ведутся в рамках первого этапа благоустройства рекреационной зоны в центре города. К осени строители должны достроить детскую площадку, а также территорию для выгула и дрессировки собак. Она займет больше двух тысяч квадратных метров парка. До конца лета здесь появится 8 новых снарядов для дрессировки – несколько барьеров, лестница, балансир и бревно. Ход работ оценил глава Советского района Владимир Исаев.

Кроме того, в парке будет построена новая детская площадка, с прорезиненным покрытием. Главное требование к проектантам – безопасность. «В частности для этого здесь модернизируют систему освещения», - заявил главный инженер подрядной организации Михаил Торопов.

Сейчас из парка вывозят старые деревья, место которых займут клены, дубы, а также сербские ели. Первый этап работ по планы должен завершится до 1 сентября.