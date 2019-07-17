Куда пойти учиться

Университет искусств Лондона (University of Arts London) в этом году занял вторую строчку в рейтинге лучших университетов мира в сфере дизайна. И колледж Central Saint Martins в структуре университета остается лидером образования в сфере моды и дизайна, в том числе ювелирного.

Merve Kasкat, Out from Order (@merve_kasrat) Выпускная работа курса MA Ceramics Design 2019. Проводя параллели с современным восприятием человеческого тела, Мерв Каскат переосмысляет привычную форму древних амфор Фото: Архив пресс-службы

Среди недавних выпускников ювелирного факультета St. Martins есть такие успешные имена, как Anna Khouri, Fernando Jorge, Loren Adriana, Alice Cicolini, а среди более ранних — бывший креативный директор Tiffany&Co., а теперь и ювелирного направления Louis Vuitton — Франческа Амфитеатроф. И если копнуть глубже, окажется, что значительная часть дизайнеров, работающих на известные ювелирные бренды от Graff до Van Cleef & Arpels окончили именно Central Saint Martins.

Ювелирный дизайн в колледже можно освоить на уровне Бакалавр (BA) и Master of Arts (MA),— эти программы сильно отличаются друг от друга и практически не пересекаются, разве что изредка в мастерской студенты одного курса могут встретить студентов другого. Но в любом случае учащиеся здесь ощущают все прелести британского образования, главный лозунг которого по-английски звучит как self directed study — то есть направлять себя приходится самим.

Идея обучения в St. Martins приходит, когда начинаешь серьезно предполагать, что можно превратить увлечение ювелирным дизайном в профессию. Знаменитому британскому колледжу в сравнении не уступает разве что итальянская Creative Academy — корпоративная дизайн-школа группы Richemont: в ней учат на реальных проектах брендов, входящих в холдинг (Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill и Chlo), читают курс менеджмента в сфере люкс совместно с миланским университетом Bocconi и по итогам отправляют на стажировку. Так можно сразу после курса попасть в один из лучших ювелирных домов мира — Van Cleef & Arpels, Cartier или Piaget.

Tiana Kostic. Subversion (@tijanakos) Выпускная работа курса MA Furniture Design 2019. Тиана Костич заимствует элементы со строительной площадки и переносит их в современный интерьер. Тиана активно вовлекает пользователя в создание, тем самым обыгрывая действительность, в которой мы часто меняем функции предметов, приспосабливая их для бытовых нужд. Фото: Архив пресс-службы

В St. Martins (особенно на курс MA Design) стоит поступать уже со сложившимся представлением о том, что хочется получить по итогам. В отличие от бакалавров, которые в течение трех лет обучения пробуют себя в разных направлениях и материалах, студенты MA Design уже четко понимают, зачем пришли, а программа курса предлагает посмотреть глобально на профессию дизайнера и помогает выстроить собственную дизайн-практику. Для зачисления на курс необходимо написать project proposal (англ. «описание проекта»), в котором детально обосновать тему магистерского проекта-исследования. В последующие два года при условии зачисления этот проект почти полностью заполняет жизнь студента.

Самое ценное, что получаешь от подобного образования,— профессиональная среда. В процессе обучения 25 студентов из разных сфер (специальности «керамика», «ювелирный дизайн» и «дизайн мебели» учатся вместе) с разным опытом поддерживают, делятся приобретенными знаниями и навыками друг с другом, а роль преподавателя похожа на роль консультанта. На курсе МА нет лекций, регулярного расписания и обязательного посещения. Никто не держит за руку, могут не ответить на письмо (если вопрос действительно важный — ответят, если очередные муки творчества — решай сам) и уведомить о предстоящем семинаре за три часа до начала. Первое время это может выбивать из колеи, может казаться, что никому нет до тебя дела, но по итогу это оказывается отличным симулятором реальной жизни, где выбор нужно делать самостоятельно. В результате предоставленной свободы и ресурсов в школе царит действительно рабочая атмосфера, студенты часто проводят в школе по 12 часов 7 дней в неделю,— так удобнее, здесь есть возможность встретиться и обсудить проект с друзьями или преподавателями. St. Martins — прежде всего площадка с массой возможностей: библиотеки, пространства для работы, мастерские, любая необходимая техника и студии — никаких препятствий, бери и делай. Преподаватели, технические консультанты, библиотекари — все, открыты и заинтересованы помочь в любых экспериментах. Здесь сложно учиться без понимания зачем: результат зависит не от школы, а от самого студента. Поэтому абитуриентов отбирают по трудоспособности и амбициозности, чтобы невозможно было работать вполсилы.

Inesa Kovalova (@by.inesa.k) Выпускная работа курса MA Jewellery Design 2019. Переосмысливая восприятие ценности материала Инесса Ковалева работает с нейлоном и титаном, уделяя внимание мельчайшим деталям в традициях High jewellery. Использование технологии прямой печати позволяет создавать сложную геометрию форм, вдохновленную городом XXI века. Фото: Архив пресс-службы

Талат в работе дизайнера — всего лишь небольшой процент, основное — насмотренность, кругозор, исследование и огромный труд. Поэтому рисовать нужно постоянно — это способ визуального исследования, но здесь важнее уметь видеть и анализировать, чем хорошо рисовать. У каждого свой почерк, и эта уникальность очень ценна. У всех студентов есть «визуальный журнал», и его постоянно проверяют.

В течение первого года проводят общие семинары, которые помогают на разных стадиях проекта. Например, на Design Development учат структурному подходу к поиску, разработке и выбору вариантов, что помогает дизайнеру думать коллекциями, а не одним предметом. Первые три семестра курса посвящены исследованию интересующей темы. Параллельно необходимо работать над дизайном, экспериментировать и делать прототипы будущих украшений. За это время можно определиться с направлением и брифом выпускной коллекции, выбрать материалы и выработать технические приемы.

Исследование не ограничено стенами школы — все как и в реальной жизни: учитывается рынок, целевая аудитория, глобальный контекст. Откуда получить эту информацию — личный выбор каждого, но подтвержденные источники и проверка реальностью очень важны.

Lingjing Sun. Crosscut Cabochon (@lingjun_sun) Выпускная работа курса MA Jewellery Design 2019. Проработав более 10 лет с опалами Линджин Сун, геммолог из Австралии, заново открывает их красоту, разрезая камни поперек и сочетая с нетрадиционными в ювелирном деле материалами – алюминием и корианом. Фото: Архив пресс-службы

Есть академическая система контроля: формальное ревью + экзамен в конце каждого юнита (их всего три): каждый предполагает индивидуальную 40-минутную презентацию проделанной за определенное время работы перед группой преподавателей. И это прежде всего возможность обсудить проект, услышать вопросы и понять, куда двигаться дальше. Оценивают по списку критериев: исследование, анализ, техническая компетенция, экспериментальность, самостоятельная и групповая работа, профессиональное развитие.

Курс MA Design в St. Martins отлично помогает выработать системный подход и собственное видение, поэтому для большинства выпускников эта программа — старт собственной дизайн-практики или работы в качестве креативного директора. Поэтому кульминация всего обучения — недельная выпускная выставка Degree Show, — отмечена в календарях многих редакторов журналов, кураторов, коллекционеров, галеристов, хедхантеров и даже креативных директоров.

Инесса Ковалева