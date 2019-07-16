Животноводам Ставрополья выделили 403 млн рублей субсидий

Предприятия Ставропольского края, занимающиеся племенным животноводством, получили субсидии на сумму 403,2 млн. руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Поддержку получили 40 племхозяйств.

«Работа по доведению средств господдержки на компенсацию затрат в животноводстве будет продолжена в текущем году. Еще 182 млн руб. планируют направить на приобретение племмолодняка – 108,7 млн руб., производство шерсти – 55,3 млн. руб. и наращивание маточного поголовье овец и коз – 18,0 млн. руб.», - приводит пресс-служба слова заместителя министра

сельского хозяйства Ставропольского края Сергея Измалкова.

Из указанной суммы 379 млн руб. выделили из федерального бюджета, 24,2 млн руб.– из краевого.

Дарья Голякова