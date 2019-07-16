В Ростовской области 6 тыс. неплательщикам отключили газ

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» приостановил газоснабжение более 6 тыс. абонентам-неплательщикам, сообщает пресс-служба компании. Общая сумма их долга составила 171 млн руб.

«Для возобновления газоснабжения абонентам придется оплатить

не только долг и пени, но и стоимость работ по отключению и повторному подключению к системе газоснабжения», - сказано в сообщении.

Наибольшее количество неплательщиков отключили в Ростове, Таганроге и Новочеркасске.

На начало июля отключенными за неуплату остаются 18,2 тыс. абонентов с общей суммой долга более 368 млн руб.

Дарья Голякова