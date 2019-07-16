Саратовца обвинили в сокрытии информации о готовящемся преступлении

Фрунзенский районный суд Саратова прекратил уголовное дело в отношении жителя города Рашида Абдурахманова, обвинявшегося в том, что он не сообщил о преступлении, которое готовил его знакомый. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Саратовской области.

По информации управления ФСБ, дело в отношении Абдурахманова было возбуждено в мае этого года. Оно связано с уголовным делом в отношении другого саратовца Рашида Курмакаева, который в январе этого года был приговорен к шести годам колонии общего режима за попытку выехать в Сирию, где планировал участвовать в террористических организациях. Следствие посчитало, что Рашид Абдурахманов достоверно знал о планах знакомого, но не сообщил об этом компетентным органам. В отношении Абдурахманова возбудили дело по по ст. 205.6 УК РФ («несообщение о преступлении»). Тот скрывался от органов предварительного следствия, был объявлен в федеральный розыск и 14 июня задержан сотрудниками УФСБ.

В ходе предварительного следствия Рашид Абдурахманов полностью признал вину. В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести ему был назначен судебный штраф, а уголовное преследование прекращено.

Сергей Петунин