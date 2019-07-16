Власти Ростова вернули в собственность города участки на левом берегу Дона

Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова оспорил в Ростовском областном суде решение суда первой инстанции и вернул в муниципальную собственность два участка на левом берегу Дона, сообщает пресс-служба суда.

«Коллегией отмечено, что необходимость исполнения ответчиками обязанности по возврату земельных участков является результатом их собственного недобросовестного поведения», - сказано в сообщении.

Суд установил, что земельные участки в Ростове ул. Шоссейная, 100 б, площадью 2,5 тыс. кв.м, и по ул. Шоссейная, 56 в, площадью 3 тыс. кв.м были выбыли из владения муниципалитета против его воли в результате мошенничества. Злоумышленник разделил участки и продал третьим лицам.

Ранее Ленинский районный суд Ростова отказал ДИЗО в иске, так городу оплатили материальный ущерб в размере рыночной стоимости участков на 49,6 млн руб.

Дарья Голякова