Пользователи «ВКонтакте» смогут тратить бонусы Сбербанка

Программа «Спасибо от Сбербанка» стала доступна пользователям социальной сети «ВКонтакте», сообщили “Ъ” в пресс-службе Сбербанка.

С 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года участники программы могут обменивать бонусы «Спасибо» на голоса в социальной сети, с помощью которых можно покупать подарки, стикеры и дополнительные возможности в играх. Кроме того, при каждой покупке в мобильной и веб-версии «ВКонтакте» пользователям будет предложено использовать бонусы от Сбербанка.

Юлия Тишина