Свердловский парламент рассмотрит документ об этике депутатов

Свердловский парламент подготовил правила депутатской этики. Предполагается, что новые правила войдут в регламент и закон «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области».

По словам спикера регионального парламента Людмилы Бабушкиной, правила должны помочь исключить конфликтные ситуации или проявления неуважения депутатов к заксобранию и к друг к другу. Соответствующий блок из трех вопросов рассмотрят на профильном комитете (по вопросам законодательства и общественной безопасности) 22 июля.