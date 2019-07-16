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Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Свердловский парламент рассмотрит документ об этике депутатов

Свердловский парламент подготовил правила депутатской этики. Предполагается, что новые правила войдут в регламент и закон «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области».

По словам спикера регионального парламента Людмилы Бабушкиной, правила должны помочь исключить конфликтные ситуации или проявления неуважения депутатов к заксобранию и к друг к другу. Соответствующий блок из трех вопросов рассмотрят на профильном комитете (по вопросам законодательства и общественной безопасности) 22 июля.

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