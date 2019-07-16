В Приволжье за полгода изъяли более 252 кг наркотиков и сильнодействующих веществ

Всего таможенными органами Приволжского региона за первое полугодие 2019 года было возбуждено 5,9 тыс. дел об административных правонарушениях – на 10,4% меньше, чем в том же периоде 2018 года. Количество возбужденных уголовных дел сократилось на 14,3% до 54, сообщает Приволжское таможенное управление.

За январь-июнь в Приволжье изъяли более 1,16 т контролируемых веществ (наркотических, психотропных, взрывчатых, ядовитых) во время оперативно-розыскных мероприятий. Это на 36,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая масса обнаруженных наркотических и сильнодействующих веществ сократилась в 3,8 раза до 252 кг. Количество возбужденных дел о контрабанде наркотиков и психотропов выросло при этом в пять раз до 10. Дел о контрабанде сильнодействующих, ядовитых и взрывчатых веществ стало на 40,9% меньше – 13 штук.

Количество уголовных дел, возбужденных по фактам совершения валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, выросло с трех до пяти. Сумма незаконно выведенных средств составила 274,8 млн руб.

На 6% выросло количества возбужденных административных дел о перевозке фармацевтической продукции (107 дел). Чаще всего перевозили феназепам, мезапам, клофелин.

Анастасия Еремина