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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Расследование двойного убийства в Ельце взял под контроль руководитель липецкого управления СКР

Руководитель управления СКР по Липецкой области Евгений Шаповалов взял под контроль расследование убийства в Ельце. 15 июля в квартире дома в поселке ТЭЦ Ельца были обнаружены тела 30-летней хозяйки квартиры, ее семилетнего сына и 31-летнего сожителя с колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Четырехлетняя дочь потерпевшей получила порезы, но осталась жива. По версии следствия, 14 июля мужчина нанес ранения хозяйке, ее сыну и дочери, а потом покончил жизнь самоубийством. Приехавшие на следующий день по вызову родственников спасатели заметили в окне следы крови и обратились в правоохранительные органы. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются соседи и родственники, назначены экспертизы.

Владимир Зоркий


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