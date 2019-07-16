Коллекция Pasquale Bruni Joli дополнилась новыми украшениями

Дизайнер марки Pasquale Bruni при создании новой коллекциии украшений вдохновлялась луной и ее влиянием на жизнь женщины. Так бриллиантовые стебли украшений Joli танцуют и извиваются, словно ночные цветы, тянущиеся к луне. Союз лазурита и агата символизирует ночное небо, сочетание перламутра и белого агата – луну, а розовый халцедон – женственность. При этом драгоценные камни оберегают небо, землю и все, что связано с женщиной. Кольца и браслеты тонко обвивают пальцы и запястья, а серьги и подвески поблескивают на мочке уха и шее, притягивая взгляд всего мира, словно лунный диск в полнолуние.