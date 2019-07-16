Фонд Bertelsmann посоветовал сократить количество больниц в Германии вдвое

Для улучшения качества обслуживания пациентов и сокращения нехватки медицинского персонала в Германии нужно сократить число больниц более чем в два раза — с нынешних 1,4 тыс. до менее 600. К такому выводу пришли эксперты фонда Bertelsmann, опубликовавшего исследование, посвященное состоянию немецких больниц.

По мнению авторов доклада, такое сильное сокращение числа больниц должно улучшить медицинское обслуживание, а также решить проблему с нехваткой врачей и медсестер. Речь идет о том, что в Германии много небольших больниц, в которых нередко нет необходимого современного оборудования и опыта работы со многими заболеваниями. В трети немецких больниц меньше 100 коек, а почти в двух третях больниц нет оборудования для оценки состояния пациента после сердечного приступа.

«Только клиники с большим количеством отделений и большим потоком пациентов имеют достаточно опыта для безопасного лечения»,— считают в Берлинском институте по исследованиям общества и здоровья, к ученым из которого обратился фонд Bertelsmann. По мнению экспертов, единственным плюсом небольших больниц является то, что пациентам быстрее доехать до них, чем до крупного медицинского центра, но это преимущество перекрывается указанными выше недостатками и тем, что многие отделения таких больниц не могут принимать пациентов круглосуточно.

Предложение Bertelsmann уже столкнулось с довольно резкой критикой. Как заявил глава Немецкого больничного общества Геральд Гасс: «Тот, кто предлагает из 1600 больниц скорой помощи сократить тысячу и реорганизовать оставшиеся 600 в крупные клиники, пропагандирует разрушение социальной инфраструктуры в прямо-таки авантюрной степени».

Яна Рождественская