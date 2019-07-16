Tesla сокращает цены и меняет ассортимент, чтобы стимулировать продажи

Tesla объявила о сокращении комплектаций моделей S и X, а также о снижении цены на бюджетную модель 3. Компания считает, что эти изменения помогут оптимизировать ассортимент ее моделей и стимулировать продажи.

Из линеек пятидверного лифтбека S и кроссовера X изъяты комплектации «стандарт» — теперь эти модели будут доступны в более дорогих комплектациях с более мощными батареями — Long Range и Performance. Таким образом цены на S и X теперь будут начинаться от $80 тыс. и $85 тыс. соответственно. Кроме того, компания сократила цену на свою самую бюджетную модель 3 на $1 тыс., до $39 тыс.

«Чтобы сделать покупку наших машин еще проще, мы стандартизировали ассортимент комплектаций и пакетов для моделей S, X и 3,— говорится в заявлении Tesla.— Мы также пересмотрели нашу ценовую политику, чтобы повысить доступность наших машин для потребителей».

Евгений Хвостик