ОАО «РЖД» начало реконструкцию саратовского железнодорожного вокзала

ОАО «РЖД» сообщило о начале работ по реконструкции саратовского железнодорожного вокзала. По информации компании, подрядчики приступили к обустройству фундамента для навесов на первой платформе. Согласно проекту, здесь предусмотрены новые системы оповещения и освещения. Ожидается повышение уровня транспортной безопасности — появятся ограждения перрона. Появится обновленная система видеонаблюдения.

Как сообщили в РЖД, согласно проекту, железнодорожный вокзал Саратов будет реконструироваться в течение 2019-2022 годов. «Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и с учетом сезонности пассажирских перевозок. В период ремонтных работ вокзальный комплекс продолжает функционировать в штатном режиме»,— отметили в компании.

Ранее начальник Приволжского железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Альмеев отмечал, что проект реконструкции саратовского вокзала оценивается в 1,3 млрд руб.

Сергей Петунин