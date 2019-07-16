Итоги третьей регаты Серии вечерних парусных регат «Коммерсантъ-2019» Команда Дарьи Боровковой выиграла третью регату серии, команда «Мегафон» уже во второй раз подряд завоевывает серебро, третье место у команды Павла Рассказова.

Серия регат «Коммерсантъ» существует уже три года, целью проекта является популяризация парусного спорта: в регатах может принять участие любой желающий.

11 июля 2019 года в Яхт-клубе Санкт-Петербурга прошла очередная парусная регата Серии вечерних регат «Коммерсантъ». На гонки заявились четыре экипажа, в том числе одна корпоративная команда — «Мега-фон». В условиях легкого северо-западного ветра организаторы провели четыре гонки, в упорнейшей борьбе при равенстве очков победила команда Дарьи Боровковой.

Александр Москвичёв, шкипер команды «Мегафон»: «В этот раз судьи поставили дистанцию чуть дальше от берега, чем обычно, гонки получились более “морскими”. Погода порадовала: дул слабый ветер с северо-запада. Те, кто проходил дистанцию ближе к берегу, выигрывали чаще всего. Мы фи-нишировали 1, 1, 4 и 2, нам совсем чуть-чуть не хватило до первого места — по дополнительным пока-зателям уступили команде Дарьи, но ничего, у нас еще будут возможности взять реванш в течение се-зона!»

В результате места распределились следующим образом:

Первое место — команда Дарьи Боровковой

Дарья Боровкова (шкипер)

Михаил Богданов

Наталья Демченко

Олег Брусенцев

Второе место — команда «Мегафон»

Александр Москвичёв (шкипер)

Андрей Левыкин

Жанна Полянина

Кира Данильянц

Лилия Каширина

Николай Козин

Третье место — команда Павла Рассказова

Павел Рассказов (шкипер)

Евгений Титевский

Наталья Белякова

Диана Калимулина

Четвертое место — команда Константина Верлана

Константин Верлан (шкипер)

Ирина Паркина

Виталий Бобыленко

Ирина Семнова

Регаты проходят в Яхт-клубе каждый четверг. Следующая регата состоится 18 июля, ждем всех желаю-щих в Яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая, 19А), начало, как обычно, в 19:00. Ваши заявки на участие оставляйте по тел +7 (812) 324-22-55 или отправляйте на почту kommersant@yacht-club-spb.ru.

Регата «Коммерсантъ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвует несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шки-перов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистан-цию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

Опыт хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который рассказы-вает новичкам об особенностях управления, учит основам морского дела и помогает управлять парусной ях-той.

Организаторами традиционно выступают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ», генеральный партнер — «Мегафон», технический партнер — компания «М-марин».