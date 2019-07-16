Нижегородцам предложили опереться на собственные силы

Правительство России не планирует выделять средства на развитие нижегородского метро. Федерация уже потратила на строительство станции «Стрелка» около 7 млрд рублей, а в указе президента о мерах по развитию инфраструктуры страны до 2024 года приоритетным назван проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В то же время в правительстве области и в муниципалитете говорят, что документация по станциям метро «Оперный театр», «Сенная» и «Волга» подготовлена, однако их строительство, если на это не будут выделены федеральные деньги, невозможно.