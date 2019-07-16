Нижегородцам предложили опереться на собственные силы
Федеральных денег на нижегородское метро не будет.
Правительство России не планирует выделять средства на развитие нижегородского метро. Федерация уже потратила на строительство станции «Стрелка» около 7 млрд рублей, а в указе президента о мерах по развитию инфраструктуры страны до 2024 года приоритетным назван проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В то же время в правительстве области и в муниципалитете говорят, что документация по станциям метро «Оперный театр», «Сенная» и «Волга» подготовлена, однако их строительство, если на это не будут выделены федеральные деньги, невозможно.