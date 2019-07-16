Марка Rubeus представила в Париже первую коллекцию высокого ювелирного искусства с александритами

Александрит, открытый на Урале в 1830 году и названный в честь царя Александра II, представляет собой разновидность хризоберилла с уникальной особенностью — плеохроизмом, и это один из самых редких цветных драгоценных камней в мире. Коллекция Rubeus Imperial Alexandrite Collection состоит из девяти украшений с 47 александритами от 2,12 до 69,37 карата. Центральным элементом коллекции стало роскошное колье в стиле российских императорских украшений XIX века с александритом весом 69,37 карата. Этот камень побил последний зафиксированный рекорд, принадлежащий александриту в 66 карат, выставленному в Смитсоновском музее в Вашингтоне, и является самым большим из известных на сегодняшний день в мире александритов.

Коллекция Rubeus создавалась в течение полугода ювелиром Фредериком Мане, имеющим многолетний опыт работы со знаменитыми ювелирными домами на Вандомской площади в Париже. Все вещи можно условно разделить на два комплекта: Imperial (колье-трансформер, серьги, кольцо и браслет из белого золота и титана с александритами, бриллиантами, красной и серой шпинелью) и Eternal (колье-трансформер, серьги и три кольца из белого золота с александритами, бриллиантами, зелеными и синими сапфирами, танзанитами и горным хрусталем).

Во время презентации коллекции в начале июля в Музее декоративных искусств Лувра Фредерик Миттеран, член Академии изящных искусств, бывший министр культуры Франции сказал: «Александрит — редкий драгоценный камень с таинственными качествами. Он был обнаружен в 1834 году в шахте на Урале Нильсом Густавом Норденшёльдом, известным минералогом Санкт-Петербургской академии наук. Сначала Норденшёльд подумал, что нашел множество изумрудов, но в свете костров, которые жгли шахтеры, чтобы защитить себя от холода, увидел, что найденный им камень меняет цвет в зависимости от освещения: он зеленый при дневном свете и красный в отблесках пламени. Зеленый и красный — цвета царской России на гербах, и профессор посвятил камень молодому великому князю Александру, наследнику российского престола. Большая заслуга коллекционера Виктора Бондаренко и дизайнера Натальи Бондаренко, создателей бренда Rubeus, в том, что они представили нам в Париже необыкновенную коллекцию александритов, отражающую меняющиеся цвета особенно славной и трогательной главы в русской истории».