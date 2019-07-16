Глава Juul извинился перед родителями юных вейперов

Глава производителя электронных сигарет Juul в интервью CNBC принес извинения родителям тех подростков, которые пользуются продукцией его компании. Интервью было взято специально для документального фильма о проблеме курения американской молодежью электронных сигарет. На вопрос журналистов о том, что он хотел бы сказать родителям, Кевин Бернс ответил: «Прежде всего я хотел бы попросить у них прощения за то, что их ребенок пользуется электронной сигаретой. Она создавалась в расчете не на них. Будучи сам отцом 16-летнего подростка, я прошу у них прощения, я очень сочувствую им и тем проблемам, с которыми они сталкиваются».

Фильм был показан на канале CNBC 15 июля. Представители общественных организаций, выступающих в защиту здоровья детей и подростков, уже обвинили господина Бернса в лицемерии. Так, президент движения Campaign for Tobacco-Free Kids Мэтью Майерс назвал извинения главы Juul «фальшивым, корыстным жестом, учитывая полный отказ Juul от ответственности за провоцирование эпидемии курения электронных сигарет американской молодежью».

По данным американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), в прошлом году в США 3 млн школьников пользовались вейпами и электронными сигаретами. Ведомство называет эту ситуацию «эпидемией».

О том, что власти США не исключают запрета электронных сигарет, читайте в публикации “Ъ”.

Алена Миклашевская