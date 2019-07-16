В Тюменской области около 4 тысяч сельских жителей остались без воды

Около 4 тыс. жителей села Червишево (Тюменский район) остались без воды из-за воздушной пробки в водопроводе, пишет ТАСС со ссылкой на главу Тюменского района Светлану Иванову.

«В Червишево нет воды. С пятницы 12 июля начались перебои, вода была, но текла без напора. Вчера была обнаружена воздушная пробка, были определены меры. Предполагаем, что причина будет сегодня устранена. Всего в Червишевском муниципальном образовании проживает около 7 тыс. человек, в Червишево — около 4 тыс. человек»,— сообщила она. Она добавила, что сперва поиском проблемы занимались местные специалисты, позже пригласили сотрудников «Тюмень Водоканала». Власти организовали подвоз технической и питьевой воды. Детский сад и летний школьный лагерь дневного пребывания в селе во вторник, 16 июля, не работают.

Также проблемы с водой была в деревне Большие Акияры и селе Емабево. По данным заместителя главы Тюменского района Сергея Гейнца, вода в Емабево с 12 июля шла с перебоями. «Очень слабый напор из-за большого разбора на полив и сгоревшего дополнительного насоса. Коммунальщики насос уже заказали, до конца недели его привезут и установят»,— сообщил он, уточнив, что причину долго не могли выявить из-за «сложного рельефа» болотистой местности и «перепадов высот» по маршруту 7-километрового водовода.

Яна Рустамова