Суд продлил домашний арест Анастасии Шевченко до 20 августа

Ленинский районный суд Ростова продлил арест активистке Анастасии Шевченко до 20 августа, об этом сообщает «Правозащита Открытки».

«Следователь просил продлить арест на два месяца, до 17 сентября, и утверждал, что есть много экспертиз, которые необходимо проанализировать. Адвокат Сергей Ковалевич заявил, что документы за последние полгода в деле не менялись и следствие не велось»,— сказано в сообщении. Отмечается, что активистке по-прежнему не разрешают выходить на прогулки, общаться с посторонними людьми и пользоваться связью.

Напомним, Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с организацией, признанной нежелательной на территории России).

Кристина Федичкина